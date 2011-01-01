Форекс портал | Торговые стратегии, советники, индикаторы, обучение

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FXMONEYLAB "Зарабатывать на Форекс легко, если научиться правильно торговать"

Кто же не мечтал о работе, которая бы могла дать постоянный и высокий доход и при этом не нужно было бы тратить уйму времени? Согласитесь, что гораздо лучше работать на себя дома, сидя за монитором, чем работать на кого-то. Цель создания этого сайта - это передача нашего опыта работы на Форекс и предложения вам возможности дополнительного заработка. Заработать своим умом большие деньги именно на Форекс, вполне реально.

Сайт может быть интересен форекс трейдерам любого уровня: от начинающего до профи. Каждый может найти для себя что-то новое и интересное, особенно, новички.

На сайте вы можете найти и скачать наиболее доходные, проверенные советники (роботы), индикаторы, торговые стратегии и системы Форекс. Кроме этого есть качественные обучающие материалы: статьи, книги, видео уроки. Полезная страница с графиком выхода новостей и онлайн график валют.



Итак, преимущества торговли на Форекс:



Возможность зарабатывать деньги в Интернете на дому, в удобное для вас время;

Вы ни от кого не будете зависеть, вы - сам себе босс и сами решаете, когда вам работать и сколько зарабатывать!

Реальная работа на Форекс позволит вам стать финансово свободным и уверенным в завтрашнем дне, которую в теперешние трудные времена очень трудно обрести, работая на кого-то;

Не требуется для начала никаких профессиональных навыков и спец знаний — на сайте есть все необходимое для успешной торговли на Форекс;

Можно также совмещать торговлю на Форекс параллельно с другими занятиями, а кроме того также сохранять свою основную работу;

Ваш заработок на рынке Форекс, в принципе, ничем не ограничивается, особенно если вы быстро обучаетесь, готовы потратить часть своего времени на ведение торгов, а также способны анализировать имеющуюся информацию и делать из нее правильные выводы

ВНИМАНИЕ! Чтобы начать зарабатывать, Вам нужно будет:



ВРЕМЯ На начальном этапе - это очень важно. Для того чтобы добиться успеха, Вам нужно будет отказаться от некоторых развлечений, а это время посвятить обучению.

ДЕНЬГИ Вам придется потратиться... На что? Да на себя! Нужно будет инвестировать деньги в необходимые инструменты ( пополнить свой счет для торговли, оплатить VPS Windows для Форекс, различные сервисы). Пополнить счет на 400$ и VPS сервер обойдется 20$ в месяц. Без затрат не обойтись. Но вы ведь создаете свое дело! Представьте, а сколько надо потратить, чтобы открыть собственное дело вне сети интернет?

ЗНАНИЯ Эти нужные знания вы получите, благодаря затрате своего времени и собственному опыту. Чем вы больше имеете опыта в своем деле, тем больше сможете заработать денег.

Итак, чтобы начать зарабатывать на Форекс, вы должны потратить свое время, деньги и приобрести знания. Если вы не готовы к этому, то заработок на Форекс, да и вообще в интернете - это не для вас. Но поверьте нам - после таких затрат возможности заработать на Форекс вырастут для вас во много раз.